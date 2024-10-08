Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко залишає посаду – він подав у відставку

Євген Лященко подав заяву про дострокове припинення повноважень.

Джерело фото: getty images

До наглядової ради АТ «Укрзалізниця» надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Його контракт мав діяти до березня 2025 року. Про це повідомили в УЗ.

Наглядова рада планує розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур, йдеться в повідомленні.

Євген Лященко очолив «Укрзалізницю» у березні 2023 року після Олександра Камишіна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.