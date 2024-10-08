Практика судів
  1. В Україні

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко залишає посаду – він подав у відставку

08:38, 8 жовтня 2024
Євген Лященко подав заяву про дострокове припинення повноважень.
Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко залишає посаду – він подав у відставку
Джерело фото: getty images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До наглядової ради АТ «Укрзалізниця» надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Його контракт мав діяти до березня 2025 року. Про це повідомили в УЗ.

Наглядова рада планує розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур, йдеться в повідомленні.

Євген Лященко очолив «Укрзалізницю» у березні 2023 року після Олександра Камишіна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

заява про відставку

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби

Верховна Рада розгляне законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, яка, за словами авторів, ставить під загрозу кримінальної відповідальності ВІЛ-позитивних людей, а також людей, які хворіють на венеричні захворювання.

Роботодавців зможуть штрафувати за відмову відпустити працівника на судові засідання – парламент розгляне законопроект про суд присяжних

Для громадян введуть штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо відповідальності юридичних осіб, який зможуть використати як прихований тиск на бізнес

У випадку зловживання слідчим або прокурором своїми процесуальними правами, норми нового закону про відповідальність юридичних осіб можуть бути використані для прихованого тиску на бізнес.

Парламентарі пропонують спростити умови для накладення заочних штрафів від ТЦК

Повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні буде підставою для того, аби відразу скласти постанову про «заочний» штраф.

Судді не дійшли згоди, чи потрібно припиняти роботу суду через наближення фронту – Вища рада правосуддя відклала питання

Складна ситуація в колективі Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області, а в самому суді постійно працює лише одна суддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя