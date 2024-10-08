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Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко уходит с должности – он подал в отставку

08:38, 8 октября 2024
Евгений Лященко подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко уходит с должности – он подал в отставку
Источник фото: getty images
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В наблюдательный совет АО «Укрзализныця» поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Его контракт должен был действовать до марта 2025 года. Об этом сообщили в УЗ.

Наблюдательный совет планирует рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами, говорится в сообщении.

Евгений Лященко возглавил «Укрзализныцю» в марте 2023 года после Александра Камышина.

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заявление об отставке

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