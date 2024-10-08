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Какая ответственность должностных лиц органа государственного надзора

09:17, 8 октября 2024
Должностное лицо органа государственного надзора несет ответственность, установленную законом, за нарушение установленного законом порядка осуществления мер надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.
Какая ответственность должностных лиц органа государственного надзора
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Государственная налоговая служба сообщает, какая ответственность должностных лиц органа государственного надзора.

Статтею 9 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначена відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю).

Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державного нагляду (контролю), відшкодовується за рахунок коштів відповідних бюджетів, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини такої посадової або службової особи.

Посадова або службова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з відповідного бюджету відшкодування у зв’язку з незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової або службової особи.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність, встановлену законом, за порушення встановленого законом порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Відповідно до статті 166-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення встановленого законом порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності за:

  • порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю);
  • порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
  • проведення заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом;
  • проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом;
  • проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону;
  • здійснення заходів державного нагляду (контролю) без застосування акта перевірки, що містить перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності;
  • порушення встановленого Законом України “”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”” порядку відбору зразків продукції;
  • проведення перевірки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом;
  • висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються здійснення заходу державного нагляду (контролю);
  • невнесення або внесення недостовірних відомостей чи відомостей не в повному обсязі щодо заходів державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);
  • ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державного нагляду (контролю) від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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