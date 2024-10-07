Керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн

Печерський райсуд Києва заарештував керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи на 60 діб із можливістю внесення застави 500 мільйонів гривень.
Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.
За даними ЗМІ, ім'я посадовиці - Тетяна Крупа.
Керівницю Хмельницької МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.
Як раніше повідомлялося, у робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.
ДБР вивчає списки ухилянтів із прізвищами, виявлені під час обшуків у голови Хмельницького МСЕК.
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