Керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн

Суд обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 500 млн грн.

Фото: РБК-Україна

Печерський райсуд Києва заарештував керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи на 60 діб із можливістю внесення застави 500 мільйонів гривень.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

За даними ЗМІ, ім'я посадовиці - Тетяна Крупа.

Керівницю Хмельницької МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.

Як раніше повідомлялося, у робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

ДБР вивчає списки ухилянтів із прізвищами, виявлені під час обшуків у голови Хмельницького МСЕК.