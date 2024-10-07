Главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн

Суд избрал меру пресечения главе Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 500 млн грн.

Фото: РБК-Украина

Печерский райсуд Киева арестовал руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы на 60 суток с возможностью внесения залога в 500 миллионов гривен.

Именно на такой мере настаивали прокуроры в своем ходатайстве.

По данным СМИ, имя должностной лица – Татьяна Крупа.

Как ранее сообщалось, в рабочем кабинете руководительницы МСЭК обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у должностных лиц работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

ГБР изучает списки уклонистов с фамилиями, обнаруженные во время обысков у главы Хмельницкого МСЭК.

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