На Хмельниччині керівниця МСЕК викинула з вікна пів мільйона доларів під час слідчих дій

Гроші були заховані у кожному кутку — на Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагаченні на 6 мільйонів доларів.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині Державне бюро розслідувань викрило керівницю центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені на 6 мільйонів доларів.

Вказується, що син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

У робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Вказується, що правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах.

«Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно», — додали в ДБР.

Також правоохоронці виявили, що родині належать чималі статки. Зокрема, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів.

Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.