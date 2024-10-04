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На Хмельнитчине руководительница МСЭК выбросила из окна полмиллиона долларов во время следственных действий

12:46, 4 октября 2024
Деньги были спрятаны в каждом углу — в Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына на незаконном обогащении на 6 миллионов долларов.
На Хмельнитчине руководительница МСЭК выбросила из окна полмиллиона долларов во время следственных действий
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В Хмельницкой области Государственное бюро расследований разоблачило руководительницу центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении на 6 миллионов долларов.

Указывается, что сын должностного лица занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и ​​по месту жительства чиновников.

В рабочем кабинете руководительницы МСЭК обнаружили 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

Указывается, что правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах.

«Во время следственных действий должностная сторона пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно», — добавили в ДБР.

Также правоохранители обнаружили, что семье принадлежат немалое состояние. В частности, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом почти на 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также «накопила» почти 2,3 млн. долларов.

Все это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.

Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения (ч. 5 ст. 190, ч. .2 ст.

Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

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