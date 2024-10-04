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Татьяну Монтян лишили права на осуществление адвокатской деятельности в Украине

12:38, 4 октября 2024
Татьяну Монтян в сентябре лишили свидетельства адвоката.
Татьяну Монтян лишили права на осуществление адвокатской деятельности в Украине
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Подозреваемую в коллаборационной деятельности Татьяну Монтян лишили права на осуществление адвокатской деятельности в Украине.

Решение было принято 20 сентября и его уже внесли в Реестр. Свидетельство было выдано Монтян 22 сентября 1995 года.

Напомним, что в 2023 году Татьяне Монтян сообщили о подозрении в призывах к свержению конституционного строя. По данным следствия, она с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывалась по поводу общественно-политической ситуации в Украине. Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, Монтян оправдывала войну в Украине

Также в Киеве стражи порядка разоблачили соратника Монтян, который администрировал прокремлевский Телеграмм-канал пропагандистки из почти полумиллиона подписчиков.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении Татьяны Монтян.

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адвокат

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