Татьяну Монтян в сентябре лишили свидетельства адвоката.

Подозреваемую в коллаборационной деятельности Татьяну Монтян лишили права на осуществление адвокатской деятельности в Украине.

Решение было принято 20 сентября и его уже внесли в Реестр. Свидетельство было выдано Монтян 22 сентября 1995 года.

Напомним, что в 2023 году Татьяне Монтян сообщили о подозрении в призывах к свержению конституционного строя. По данным следствия, она с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывалась по поводу общественно-политической ситуации в Украине. Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, Монтян оправдывала войну в Украине

Также в Киеве стражи порядка разоблачили соратника Монтян, который администрировал прокремлевский Телеграмм-канал пропагандистки из почти полумиллиона подписчиков.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении Татьяны Монтян.

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