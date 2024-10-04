В законопроект о повышении налогов заложили принципы экономического бронирования

Рассматриваются три модели экономического бронирования – заместитель министра экономики.

4 октября состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики, посвященное рекомендации ко второму чтению законопроекта о повышении налогов 11416-д. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк, Комитет поддержал норму, которая будет связана с последующим введением экономического бронирования.

Речь идет о ежемесячной отчетности НДФЛ вместо ежеквартальной. О том, что эта норма связана с экономическим бронированием в ходе Комитета, отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Железняк процитировал замминистра, который, по его словам, утверждает, что решение о введении модели экономического бронирования уже принято и рассматриваются три модели.

Основное изменение – переход от критичности предприятия к критичности работника. Для этого будет введено «ежемесячное подтверждение зарплаты».

Впрочем, как указал заместитель председателя Комитета, пока неясно, зачем необходимо ежемесячное подтверждение зарплаты вместо ежеквартального.

Наконец члены Комитета оставили переход на ежемесячную отчетность. Таким образом, базис под экономическое бронирование при поддержке законопроекта о повышении налогов будет заложен.

Также Ярослав Железняк отметил, что, по словам Киндратива, для введения экономического бронирования также потребуются «решения на уровне высшего политического руководства» и изменения в законодательство, которые будет рассматриваться Комитетом ВР по вопросам экономического развития.

Таким образом, какая модель будет выбрана, пока неизвестно. Как неизвестно, будут ли пересмотрены уже существующие «брони» у работников критических предприятий. Напомним, что по данным министра финансов Сергея Марченко, в Украине забронировано около миллиона мужчин.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», введение экономического бронирования может помочь в дальнейшем наполнить ВСУ новыми военнослужащими в случае необходимости. Ведь мужчины в результате такого бронирования вернутся на работу, выйдут из «тени», а если государство будет нуждаться в замене военнослужащих и такое экономическое бронирование нужно будет отменить, то их можно будет привлечь в армию. Об этом сказал заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

Так, как цитирует пресс-служба парламента, Алексей Мовчан отметил, что благодаря экономическому бронированию часть людей выйдет «из тени», вернется на работу, будет платить налоги, создавать добавленную стоимость.

Автор: Наталья Мамченко

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