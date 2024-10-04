Личность создателя Биткоина раскроют в новом документальном фильме — подробности

Документальный фильм HBO расскажет о загадочном создателе биткоина Сатоше Накамото

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Новый документальный фильм телеканала HBO расскажет о загадочном создателе биткоина Сатоше Накамото. Об этом сообщает Politico.

Премьера фильма Каллена Хобака "Money Electric: The Bitcoin Mystery" запланирована на 8 октября.

Документальный фильм, раскрывающий загадку создателя криптовалюты "биткоин", - последняя работа номинанта на премию "Эмми" Каллена Хобака, положительно отмеченного критикой за свой сериал "Q: Into the Storm". В сериале раскрываются авторы теории заговора QAnon.

В новой работе, как отмечает Politico, раскрыто истинное лицо создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоси Накамото.

В издании предположили, что раскрытие личности Сатоши может вызвать шок на финансовых рынках и повлиять на президентские выборы в США. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет поддержку сторонников криптовалюты.

Существует множество теорий о том, кто мог создать первую криптовалюту, но пока ни одна из них не получила неопровержимых доказательств.

Отметим, что Сатоши Накамото – это псевдоним человека или организации, которая изобрела Bitcoin.

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