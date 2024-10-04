Особистість творця Біткоїна розкриють у новому документальному фільмі — подробиці

Документальний фільм HBO розповість про загадкового творця біткоїна Сатоші Накамото

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Новий документальний фільм телеканалу HBO розповість про загадкового творця біткоїна Сатоші Накамото. Про це повідомляє Politico.

Прем'єра фільму Каллена Хобака "Money Electric: The Bitcoin Mystery" запланована на 8 жовтня.

Документальний фільм, який розкриває загадку творця криптовалюти "біткоїн", - остання робота номінанта на премію "Еммі" Каллена Хобака, позитивно відзначеного критикою за свій серіал "Q: Into the Storm". У серіалі розкриваються автори теорії змови QAnon.

У новій роботі, як зазначає Politico, розкрито справжню особу творця біткоїну, який відомий під псевдонімом Сатосі Накамото.

У виданні припустили, що розкриття особи Сатоші може спричинити шок на фінансових ринках і вплинути на президентські вибори в США. Кандидат від республіканців Дональд Трамп має підтримку прихильників криптовалюти.

Існує безліч теорій про те, хто міг створити першу криптовалюту, але поки жодна з них не отримала незаперечних доказів.

Зазначимо, що Сатоші Накамото - це псевдонім людини або організації, яка винайшла Bitcoin.

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