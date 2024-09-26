В Раде заявили, что экономическое бронирование позволит в случае изменения обстановки обеспечить ВСУ новыми военными, потому что мужчины выйдут из «тени»

По мнению заместителя председателя комитета Алексея Мовчана, благодаря экономическому бронированию часть людей выйдет «из тени» и вернется на работу, «а когда государство скажет, что не может дальше бронировать, а надо на фронте заменить нынешних военных, то этот человек пойдет и не будет скрываться».

Введение экономического бронирования может помочь в дальнейшем наполнить ВСУ новыми военнослужащими в случае необходимости. Ведь мужчины в результате такого бронирования вернутся на работу, выйдут из «тени», а если государство будет нуждаться в замене военнослужащих и такое экономическое бронирование нужно будет отменить, то их можно будет привлечь в армию. Об этом сказал заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

Так, как цитирует пресс-служба парламента, Алексей Мовчан отметил, что благодаря экономическому бронированию часть людей выйдет «из тени», вернется на работу, будет платить налоги, создавать добавленную стоимость.

«Если же государство скажет, что не может дальше бронировать, а надо на фронте заменить нынешних военных, этот человек пойдет и не будет прятаться.

То есть это цивилизованный выход из сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся», - добавил народный депутат.

В общем, идея внедрения в Украине экономического бронирования – это сложный вопрос, сейчас активно обсуждаемый в парламенте. Сейчас нарабатывается несколько отдельных документов с разными подходами, а окончательной редакции проекта закона еще нет.

«С одной стороны, некоторые говорят, что экономическое бронирование – это условия для того, чтобы якобы богатые не воевали. С другой стороны, если смотреть на реальные цифры, то мы видим, что это возможность и увеличить мобилизацию, и усилить мобилизацию экономики, чтобы финансировать потребности армии. Ведь средства на безопасность и оборону, на зарплаты военным – это наши налоги, и чем больше мы сможем их генерировать внутри страны, тем больше потратим на нужды армии и защитников», - отметил политик.

По его словам, самих моделей экономического бронирования много.

«В парламенте рассматриваются отдельные законопроекты. Первый критерий, определяющий возможность экономического бронирования, – это средняя заработная плата в регионе, второй – это возможность платить фиксированную цифру, например, говорили о 20-30 тыс. грн. Однако это вопрос в процессе обсуждения. Окончательной редакции проекта закона еще нет», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бронирование по экономическим критериям и так установлено постановлением Кабмина №76, при этом эти критерии трудно назвать прозрачными. В частности, отнесение предприятия к «важному для обеспечения потребностей населения» может осуществляться решениями разных органов власти, в том числе местных, а порядок такого «узкопрофильного» отнесения именно данными органами публично неизвестен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль не исключил, что отдельный закон для введения экономического бронирования будет не нужен, а правительство просто внесет изменения в постановление №76.

Автор: Наталя Мамченко

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