У Раді заявили, що економічне бронювання дозволить у разі зміни обстановки забезпечити ЗСУ новими військовими, бо чоловіки вийдуть з «тіні»

На думку заступника голови комітету Олексія Мовчана, завдяки економічному бронюванню частина людей вийде «з тіні» і повернеться на роботу, «а коли ж держава скаже, що не може далі бронювати, а треба на фронті замінити нинішніх військових, то ця людина піде й не ховатиметься».

Запровадження економічного бронювання може допомогти в подальшому наповнити ЗСУ новими військовослужбовцями у разі потреби. Адже чоловіки внаслідок такого бронювання повернуться на роботу, вийдуть з «тіні», а якщо держава потребуватиме заміни військовослужбовців і таке економічне бронювання потрібно буде скасувати, то їх можна буде залучити до війська. Про це зазначив заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Так, як цитує пресслужба парламенту, Олексій Мовчан зауважив, що завдяки економічному бронюванню частина людей вийде «з тіні», повернеться на роботу, буде платити податки, створюватимуть додану вартість.

«Коли ж держава скаже, що не може далі бронювати, а треба на фронті замінити нинішніх військових, то ця людина піде й не ховатиметься.

Тобто, це цивілізований вихід зі скрутної ситуації, у якій ми нині перебуваємо», - додав народний депутат.

Загалом, ідея запровадження в Україні економічного бронювання – це складне питання, яке зараз активно обговорюється в парламенті. Наразі напрацьовуються кілька окремих документів із різними підходами, а остаточної редакції проекту закону ще немає.

«З одного боку, дехто каже, що економічне бронювання – це умови для того, щоб нібито багаті не воювали. З іншого боку, коли дивитися на реальні цифри, то бачимо, що це можливість і збільшити мобілізацію, і посилити мобілізацію економіки, щоб фінансувати потреби армії. Адже кошти на безпеку та оборону, на зарплати військовим – це наші податки, і чим більше ми зможемо їх генерувати всередині країни, тим більше зможемо витратити на потреби армії та захисників», - зазначив політик.

За його словами, самих моделей економічного бронювання є багато.

«У парламенті розглядаються окремі законопроєкти. Перший критерій, що визначає можливість економічного бронювання, – це середня заробітна плата у регіоні, друге – це спроможність платити фіксовану цифру, наприклад, казали про 20-30 тис. грн. Проте це питання в процесі обговорення. Остаточної редакції проекту закону ще немає», - наголосив парламентарій.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», бронювання за економічними критеріями і так вже встановлене постановою Кабміну №76, при цьому ці критерії важко назвати прозорими. Зокрема, віднесення підприємства до «важливого для забезпечення потреб населення» може здійснюватися рішеннями різних органів влади, у тому числі, місцевої, а порядок такого «вузькопрофільного» віднесення саме даними органами публічно невідомий.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль не виключив, що окремий закон для запровадження економічного бронювання буде не потрібен, а Уряд просто внесе зміни до постанови №76.

Автор: Наталя Мамченко

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