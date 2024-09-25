У Сумах викрили депутата, який умисно не подав декларації про майновий стан і доходи

Депутат Сумської районної ради умисно не подавав декларації за три роки.

У середу, 25 вересня, прокуратура повідомила про підозру депутатові Сумської районної ради за фактом умисного неподання декларацій.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, попри те, що підозрюваний є особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, умисно не подав декларації про майновий стан і доходи за 2021, 2022 та 2023 роки.

«Відтак у порушення чинного законодавства унеможливив здійснення фінансового контролю за своїми доходами та видатками», - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Сумської окружної прокуратури.

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