В Сумах разоблачили депутата, который умышленно не подал декларации об имущественном положении и доходах

Депутат Сумского районного совета умышленно не подавал декларации за три года.

В среду, 25 сентября, прокуратура сообщила о подозрении депутату Сумского районного совета по факту умышленного непредставления деклараций.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, несмотря на то, что подозреваемый является лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, умышленно не подал декларацию об имущественном положении и доходах за 2021, 2022 и 2023 годы.

«Следовательно в нарушение действующего законодательства сделал невозможным осуществление финансового контроля за своими доходами и расходами», - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокурорами Сумской окружной прокуратуры.

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