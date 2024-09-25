Україна обговорила з ОЕСР та МВФ заходи реформування податкової політики, які визначені Національною стратегією доходів

Під час заходу сторони обговорили удосконалення правил трансфертного ціноутворення та протидію практикам ухилення від сплати податків.

Фото: mof.gov.ua

Представники Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України провели зустріч з експертами Секретаріату Організації економічного співробітництва та розвитку, з якими обговорили прогрес виконання заходів реформування податкової політики, визначених Національною стратегією доходів до 2030 року, впровадження яких відбувається за активної підтримки ОЕСР. Про це повідомив офіційний сайт Мінфіну.

В обговореннях взяли участь заступниця Міністра фінансів Світлана Воробей, директорка Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України Людмила Паламар, Директорка Центру податкової політики та адміністрування (Centre for Tax Policy and Administration – CTPA) ОЕСР пані Манал Корвін, Виконуючий обов’язки керівника відділу міжнародних відносин та розвитку CTPA пан Гаррі Тоніно, Голова Секретаріату Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей пані Зайда Манатто та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі зі Старшим економістом Департаменту фіскальних питань (FAD) паном Яном Леприком.

Особливу увагу під час зустрічей учасники приділили методологічним питанням розробки проєктів законів України щодо удосконалення правил трансфертного ціноутворення згідно з настановами ОЕСР (розділ 4.3.3(b) НСД) та щодо імплементації правил Європейського Союзу з протидії практикам ухилення від сплати податків (правил ATAD) (розділ 4.3.3(d) НСД). Крім того, в межах обговорення проєкту закону України щодо імплементації правил Європейського Союзу з протидії практикам ухилення від сплати податків (правил ATAD) було зосереджено увагу на досягненні узгодженості з Планом дій BEPS у тих сферах, де Україна все ще має прогалини або неузгодженості в податковому законодавстві. Було досягнуто домовленості щодо проведення спільної експертизи підготовлених текстів цих проектів фахівцями МВФ та ОЕСР протягом найближчого часу.

Світлана Воробей наголосила на важливості цієї роботи в контексті виконання вимог Національної стратегії доходів.

Під час обговорення проєкту закону України щодо удосконалення правил трансфертного ціноутворення було акцентовано увагу на приведенні правил у відповідність до положень Настанов ОЕСР у редакції 2022 року. Окремо було розглянуто питання вжиття подальших заходів податкової політики та податкового адміністрування, спрямованих на мотивацію платників податків в частині добровільного дотримання вимог податкового законодавства у сфері трансфертного ціноутворення.

Окремо було обговорено питання запуску програми «Податкові інспектори без кордонів» (TIWB) в Україні, а також подальші кроки щодо розвитку потенціалу інституцій та фахівців, які залучені до питань міжнародного оподаткування.

Нагадаємо, що 19 вересня 2024 року директорка Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України Людмила Паламар взяла участь у церемонії підписання країнами – учасниками Інклюзивної платформи ОЕСР/G20 щодо BEPS нового міжнародного інструменту – Багатосторонньої конвенції про сприяння впровадженню правила «про об’єкт, що підлягає оподаткуванню» (Subject-to-Tax Rule, STTR MLI). Ця угода є одним із інструментів реалізації другого компоненту двокомпонентного рішення («Two-Pillar Solution») - спрямованого на посилення існуючих податкових прав України. Під час церемонії підписання Людмила Паламар повідомила про зацікавленість у приєднанні до Багатосторонньої конвенції STTR MLI та про намір Міністерства фінансів України завершити всі необхідні внутрішньодержавні процедури, необхідні для приєднання до цієї угоди (що прямо передбачено розділом 4.3.3(c) НСД).

Також делегації України вдалося обговорити низку інших важливих питань подальшої співпраці з ОЕСР в частині приведення елементів податкового законодавства України у відповідність до найкращих міжнародних практик та рекомендацій, а саме:

– відбулася зустріч з експертами ОЕСР, відповідальними за проведення Огляду податкової політики (Tax Policy Review), під час якої визначено можливі підходи та очікування Міністерства фінансів. Допомога в цьому напрямку передбачена Програмою ОЕСР для України та Планом заходів з її реалізації, затвердженим Урядом;

– проведено зустріч з експертами ОЕСР які займаються розвитком рекомендацій ОЕСР у сфері податкової моралі (Tax Morale) та добровільного дотримання податкового законодавства платниками податків (Tax Compliance). Дотримання рекомендації ОЕСР в цих напрямках є наріжним каменем успішного впровадження заходів 4.2.1, 4.2.2 НСД в частині податкового адміністрування.

Останній день робочого візиту делегації України був присвячений обговоренню з представниками Анти-корупційного підрозділу Директорату з фінансових та підприємницьких питань (DAF/ACD) ОЕСР законопроекту № 10319 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях». До обговорення в режимі телеконференції також долучилися представники Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, зокрема, голова Комітету Данило Гетманцев разом із заступником голови - Олександром Ковальчуком. Прийняття цього закону стане важливим кроком на шляху до ратифікації Україною Конвенції про боротьбу з хабарництвом.

За результатами перелічених зустрічей було досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці і взаємодії представників Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України з експертами ОЕСР в частині запровадження рекомендацій та ініціатив ОЕСР у сфері міжнародного оподаткування до податкового законодавства України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 27 грудня 2023 року прийняв Національну стратегію доходів, в якій заплановані реформи у сфері податків до 2030 року. Ця Стратегія, яка викликала жваве обговорення, також є частиною Плану Ukraine Facility, за виконання якого Україна буде отримувати кошти від ЄС.

Зокрема, у Національній стратегії доходів йдеться про те, що треба надати контролюючим органам доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Також спрощену систему оподаткування реформують, бо нереформована вона ставить під загрозу податкові надходження. Інститут реєстрації ФОП скасують, а другу та третю групи «спрощенців» обʼєднають в одну, для якої буде обовʼязкове РРО.

Крім того, у Стратегії прямо прописано, що «всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом».

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