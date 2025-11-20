У Житомирському військовому інституті перевіряють догани курсантам за відмову від шикувань у формі

За даними курсантсько-офіцерської спільноти, курсанти Житомирського інституту отримали догани за відмову приходити на шикування у формі з міркувань безпеки.

Військова служба правопорядку у ЗСУ розпочала перевірку в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова після заяв курсантів про догани за відмову приходити на шикування у військовій формі.

За даними спільноти SLON FM, керівництво інституту накладає догани на кілька рот курсантів, які виконали рекомендації Генштабу та не з’явилися на шикування у формі з міркувань безпеки.

Інститут заявив, що інформація була викривлена, зауваження не стосувалися питань безпеки, а заклад дотримується всіх вимог щодо заборони масових заходів і шикувань.

«Зауваження дійсно мало місце, проте його зміст не стосувався питань, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я курсантів. Наголошуємо, що навчальний заклад дотримується безпекових вимог, зокрема, заборони на проведення шикувань та інших масових заходів, а освітній процес проходить з дотриманням вимог та наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України», – зазначили в Інституті.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила, що проводить опитування військовослужбовців, вивчає дії як командування, так і курсантів, щоб встановити обставини та надати правову оцінку. До завершення перевірки просять утриматися від поширення неперевіреної інформації.

