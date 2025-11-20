  1. В Україні

У Житомирському військовому інституті перевіряють догани курсантам за відмову від шикувань у формі

14:30, 20 листопада 2025
За даними курсантсько-офіцерської спільноти, курсанти Житомирського інституту отримали догани за відмову приходити на шикування у формі з міркувань безпеки.
У Житомирському військовому інституті перевіряють догани курсантам за відмову від шикувань у формі
Фото: МОУ, ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військова служба правопорядку у ЗСУ розпочала перевірку в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова після заяв курсантів про догани за відмову приходити на шикування у військовій формі.

За даними спільноти SLON FM, керівництво інституту накладає догани на кілька рот курсантів, які виконали рекомендації Генштабу та не з’явилися на шикування у формі з міркувань безпеки.

Інститут заявив, що інформація була викривлена, зауваження не стосувалися питань безпеки, а заклад дотримується всіх вимог щодо заборони масових заходів і шикувань.

«Зауваження дійсно мало місце, проте його зміст не стосувався питань, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я курсантів. Наголошуємо, що навчальний заклад дотримується безпекових вимог, зокрема, заборони на проведення шикувань та інших масових заходів, а освітній процес проходить з дотриманням вимог та наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України», – зазначили в Інституті.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила, що проводить опитування військовослужбовців, вивчає дії як командування, так і курсантів, щоб встановити обставини та надати правову оцінку. До завершення перевірки просять утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Житомир

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]