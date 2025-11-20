В Житомирском военном институте проверяют выговоры курсантам за отказ от построений в форме

По данным курсантско-офицерского сообщества, курсанты Житомирского института получили выговоры за отказ приходить на построения в форме из соображений безопасности.

Военная служба правопорядка в ВСУ начала проверку в Житомирском военном институте имени С. П. Королева после заявлений курсантов о выговорах за отказ приходить на построения в военной форме.

По данным сообщества SLON FM, руководство института налагает выговоры на несколько рот курсантов, которые выполнили рекомендации Генштаба и не явились на построение в форме из соображений безопасности.

Институт заявил, что информация была искажена, замечания не касались вопросов безопасности, а учреждение соблюдает все требования по запрету массовых мероприятий и построений.

«Замечание действительно имело место, однако его содержание не касалось вопросов, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье курсантов. Подчеркиваем, что учебное заведение соблюдает требования безопасности, в частности, запрет на проведение построений и других массовых мероприятий, а образовательный процесс проходит с соблюдением требований и приказов Министерства обороны Украины и Министерства образования и науки Украины», – отметили в Институте.

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила, что проводит опрос военнослужащих, изучает действия как командования, так и курсантов, чтобы установить обстоятельства и дать правовую оценку. До завершения проверки просят воздержаться от распространения непроверенной информации.

