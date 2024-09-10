Принцип «воюй або працюй» передбачатиме чітке пояснення того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює – Шмигаль

Судячи із заяви прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зміни будуть вноситися до чинної постанови про бронювання, а критерії бронювання зроблять прозорими.

Зміни до порядку бронювання наразі опрацьовуються разом із військовими і бізнесом задля дотримання справедливості. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції 10 вересня.

За його словами, економічне бронювання не зовсім правильно ототожнювати із принципом «воюй або працюй». В цілому, як зазначив прем’єр, «економічне бронювання» це невдалий термін. Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», бронювання за економічними критеріями і так вже встановлене постановою Кабміну №76, при цьому ці критерії важко назвати прозорими. Зокрема, віднесення підприємства до «важливого для забезпечення потреб населення» може здійснюватися рішеннями різних органів влади, у тому числі, місцевої, а порядок такого «вузькопрофільного» віднесення саме даними органами публічно невідомий.

«Станом на сьогодні постановою Кабміну затверджено порядок бронювання. Там є низка параметрів. Зокрема відсутність заборгованості по сплаті податків або рівень сплати податків, середня зарплата, не нижче певної межі» - пояснив він.

Отже, Уряд, за словами Шмигаля, має намір вдосконалити цей підхід.

«Ми не хочемо робити якесь окреме законодавство. Ми говоримо про вдосконалення існуючого підходу» - підкреслив він. Судячи з цієї заяви, зміни будуть вноситися постановою Кабміну, і окремий закон, як і прогнозувала «Судово-юридична газета», не потрібен.

Денис Шмигаль наголосив на меті зі створення робочих місць, підвищення зарплат, що збільшить об’єм сплати податків, повернення в «білу» економіки і повернення українців з-за кордону. Він зауважив, що якщо до повномасштабного вторгнення було 10 млн офіційно працевлаштованих, а пенсіонерів було 10,5 млн (тобто, співвідношення було майже 1:1), то тепер кількість офіційно працевлаштованих осіб зменшилася на 3,5 млн осіб. Прем’єр-міністр підкреслив, що звідси є потреба зосередитися на малому та середньому бізнесі, де можна швидко відновити кількість робочих місць, бо для великих підприємств це може зайняти тривали час.

«Це цілі над якими ми працюємо, вони вже майже на виході. Не може бути такого, що хтось відкупився від мобілізації.

Повинні бути прозорі правила бронювання і відповідь, чому працівник на тій чи іншій посаді не йде воювати. І, не воюючи, який він внесок робить у державу» - зазначив Денис Шмигаль.

Отже, Урядом будуть змінені існуючі параметри бронювання, і в цих змінах планують встановити прозорі правила, за якими буде зрозуміло, з яких підстав той чи інший працівник заброньований.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за критерієм отримання іноземних грантів право на 100% бронювання мають певні громадські організації та ТОВ.

Автор: Наталя Мамченко

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