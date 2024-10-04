До законопроекту про підвищення податків заклали засади під економічне бронювання

Розглядаються три моделі економічного бронювання – заступник міністра економіки.

4 жовтня відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань податкової політики, присвячене рекомендації до другого читання законопроекту про підвищення податків 11416-д . Як повідомив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк, Комітет підтримав норму, яка буде пов’язана з подальшим запровадженням економічного бронювання.

Йдеться про щомісячну звітність ПДФО замість щоквартальної. Про те, що ця норма пов’язана з економічним бронюванням під час Комітету зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Железняк процитував заступника міністра, який, за його словами, стверджує, що рішення про запровадження моделі економічного бронювання «вже прийнято» і розглядаються три моделі.

Основна зміна – перехід від «критичності підприємства» до «критичності працівника». Для цього буде запроваджене «щомісячне підтвердження зарплати».

Втім, як вказав заступник голови Комітету, поки незрозуміло, навіщо необхідне щомісячне підтвердження зарплати замість щоквартального.

Врешті члени Комітету залишили перехід на щомісячну звітність. Таким чином, базис під економічне бронювання у разі підтримки законопроекту про підвищення податків буде закладено.

Також Ярослав Железняк зауважив, що, за словами Кіндратіва, для введення економічного бронювання також потрібні будуть «рішення на рівні вищого політичного керівництва» і зміни до законодавства, які буде розглядати Комітет ВР з питань економічного розвитку.

Таким чином, яку модель буде обрано, поки невідомо. Як невідомо, чи будуть переглянуті всі вже наявні «броні» у працівників критичних підприємств. Нагадаємо, що за даними міністра фінансів Сергія Марченка, в Україні заброньовано близько мільйона чоловіків.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», запровадження економічного бронювання може допомогти в подальшому наповнити ЗСУ новими військовослужбовцями у разі потреби. Адже чоловіки внаслідок такого бронювання повернуться на роботу, вийдуть з «тіні», а якщо держава потребуватиме заміни військовослужбовців і таке економічне бронювання потрібно буде скасувати, то їх можна буде залучити до війська. Про це зазначив заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Так, як цитує пресслужба парламенту, Олексій Мовчан зауважив, що завдяки економічному бронюванню частина людей вийде «з тіні», повернеться на роботу, буде платити податки, створюватимуть додану вартість.

Автор: Наталя Мамченко

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