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Тетяну Монтян позбавили права на здійснення адвокатської діяльності в Україні

12:38, 4 жовтня 2024
Тетяну Монтян у вересні позбавили свідоцтва адвоката.
Тетяну Монтян позбавили права на здійснення адвокатської діяльності в Україні
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Підозрювану в колабораційній діяльності Тетяну Монтян позбавили права на здійснення адвокатської діяльності в Україні. 

Рішення було ухвалено 20 вересняі його вже внесли до Реєстру. Свідоцтво було видано Монтян 22 вересня 1995 року.

Нагадаємо, що у 2023-му році Тетяні Монтян повідомили про підозру у закликах до повалення конституційного ладу. За даними слідства, вона з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, Монтян виправдовувала війну в Україні

Також у Києві правоохоронці викрили соратника Монтян, який адміністрував прокремлівський Телеграм-канал пропагандистки з майже пів мільйона підписників.

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо Тетяни Монтян. 

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адвокат

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