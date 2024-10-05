ДБР вивчає списки «ухилянтів» із прізвищами, виявлені під час обшуків у голови Хмельницького МСЕК

У списках вказані прізвища та діагнози, у разі їх непідтвердження, ухилянтам загрожуватиме від 3 до 5 років в’язниці.

Джерело фото: ДБР

Державне бюро розслідувань вивчає списки, знайдені під час обшуків у робочому кабінеті голови Хмельницького медико-соціального експертного комітету. Як повідомляє Суспільне, мова йде про Тетяну Крупу. І, як розповіла журналістам речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, у цих списках містяться прізвища осіб та фіктивні діагнози.

У свою чергу, адвокат зазначила, що наступним етапом буде встановлення правильності вказаних діагнозів.

«Треба буде встановлювати, правильний чи неправильний вказаний діагноз. Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити» – розповіла адвокатка.

Вона також додала, що у випадку, якщо діагноз виявиться неправдивим і буде встановлено, що його отримали з метою ухилення від мобілізації, особам загрожує відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. У такому разі покарання передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Якщо ж з'ясується, що за встановлення такого діагнозу були надані гроші, ці дії можуть бути кваліфіковані за статтею 369 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штраф до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомлялося, у робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

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