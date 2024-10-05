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ГБР изучает списки «уклонистов» с фамилиями, обнаруженные во время обысков у главы Хмельницкого МСЭК

18:17, 5 октября 2024
В списках указаны фамилии и диагнозы, в случае их неподтверждения, уклонистам грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.
ГБР изучает списки «уклонистов» с фамилиями, обнаруженные во время обысков у главы Хмельницкого МСЭК
Источник фото: ГБР
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Государственное бюро расследований изучает списки, найденные во время обысков в рабочем кабинете председателя Хмельницкого медико-социального экспертного комитета. Как сообщает Суспільне, речь идет о Татьяне Крупе. И, как рассказала журналистам пресс-секретарь теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, в этих списках содержатся фамилии лиц и фиктивные диагнозы.

В свою очередь, адвокат отметила, что следующим этапом будет установление правильности указанных диагнозов.

«Надо будет устанавливать, правильный или неправильный указанный диагноз. Во время допроса должны выяснить, почему человек обратился в МСЭК. Можно проверить, обращался ли он ранее за такой помощью. Если докажут, что диагноз неправильный, то будут исследоваться вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить», - рассказала адвокат.

Она также добавила, что в случае, если диагноз окажется ложным и будет установлено, что его получили с целью уклонения от мобилизации, лицам грозит ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. В таком случае наказание предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Если же выяснится, что за установление такого диагноза были предоставлены деньги, эти действия могут быть квалифицированы по статье 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как ранее сообщалось, в рабочем кабинете руководительницы МСЭК обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у должностных лиц работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

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ГБР

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