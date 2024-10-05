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В 123 бригаде ТрО ведется расследование вероятного самоубийства командира, чьи подчиненные ушли из Угледара

17:42, 5 октября 2024
Командование 123-й бригады ТрО проводит расследование из-за смерти командира 186-го батальона.
В 123 бригаде ТрО ведется расследование вероятного самоубийства командира, чьи подчиненные ушли из Угледара
Источник фото: suspilne.media
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Командование 123-й бригады территориальной обороны начало служебное расследование в связи с вероятным самоубийством командира 186-го батальона Игоря Гриба. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

«Должны сообщить информацию по поводу смерти военнослужащего нашей бригады, командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего», - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование. В бригаде призвали дать время руководству разобраться в ситуации, сложившейся в военном коллективе, и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения боевых задач.

«Должны все понять, и дать время руководству бригады и командованию, разобраться в тех обстоятельствах, сложившихся в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать», - добавили в бригаде.

Как ранее сообщалось, около 100 военных 123-й бригады отказались идти в бой из-за недостатка оружия для боевых задач в Донецкой области.

Во внутренней сводке по фронту, которая есть в распоряжении Суспільного, сообщается, что предварительной причиной смерти командира 186-го батальона Игоря Гриба признано самоубийство на командно-наблюдательном пункте. Источники среди военных бригады подтверждают эту версию.

«Последнее, что я слышал от этого комбата, когда он нас собрал в лесу и сообщил, что на боевые позиции должны зайти два расчета. Мы там должны были находиться постоянно. Он сказал, что мы пройдем блокпост, через который мы не сможем выйти. Зайдет два расчета, если они ложатся, то заходит на их место еще два, если они лягут, то больше некому будет заходить. Комбат сказал, что у нас есть ночь пережить с этим и обдумать, какое решение мы примем», - рассказал один из бойцов бригады, который был прикомандирован к батальону Игоря Гриба.

По словам военного, «утром те, кто хотел, собрались и поехали домой, а те, кто не хотел, остались в надежде, что ситуация изменится и бригаду отведут». «Через несколько дней мы узнали о самоубийстве», - добавил он.

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