«Я возвращаюсь», – Джо Байден пошутил о возвращении в президентскую гонку

Так Джо Байден ответил на вопрос журналистов о пересмотре решения о выходе из президентской гонки.

Источник фото: Washington Post

Президент США Джо Байден пошутил о своем возможном возвращении в президентскую гонку, во время пресс-конференции в Белом доме. Об этом сообщает Washington Post.

Накануне Байден удивил журналистов, появившись на пресс-пул для ответа на вопросы. Мероприятие длилось около 15 минут.

В завершение своего выступления Байден позволил себе легкую шутку. Когда один из репортеров спросил его, не планирует ли он пересмотреть свое решение о выходе из президентской гонки, президент улыбнулся и ответил: «Я возвращаюсь».

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