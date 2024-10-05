Священнослужитель УПЦ из Буковины обвинил военных в противоправных действиях, – ТЦК объяснил ситуацию

В Черновицком ТЦК и СП опровергли заявления священника, заявив, что он манипулирует фактами, вводя людей в заблуждение.

Источник фото: АТН

В социальных сетях появилось видео, на котором священнослужитель УПЦ из Буковины утверждает о противоправных действиях военнослужащих. В Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали этот инцидент.

Согласно информации ТЦК, на видео видно, что священнослужитель обвиняет военных в неправомерных действиях, препятствуя движению транспорта и провоцируя конфликты. Однако, в центре заявили, что видео имеет манипулятивный характер и не отражает реальной ситуации.

Как отметили в ТЦК, гражданин, о котором идет речь, является военнообязанным, который во время проверки не предоставил уполномоченным лицам военно-учетные документы, в том числе подтверждение права на отсрочку. После уточнения данных в областном объединенном центре мобилизации, мужчина не высказывал жалоб на действия военных и адекватно реагировал на ситуацию. После предоставления соответствующих документов, ему была предоставлена возможность оформления отсрочки.

В то же время, священнослужитель собрал группу людей, что мешало выполнению мероприятий мобилизации. В ТЦК отметили, что пытаясь привлечь внимание к ситуации, священник записал видео. При этом, они заверили, что противоправных действий со стороны представителей ТЦК и СП не было.

«Призываем граждан и представителей медиа, критически относиться к подобному контенту, проверять достоверность информации и доверять официальным источникам. Подчеркиваем, распространение ложной информации, распространение враждебных нарративов в условиях военного положения расценивается как поддержка врага», - говорится в сообщении.

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