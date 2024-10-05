Минобороны кодифицировало более 900 образцов вооружения в 2024 году

Более 600 новых отечественных образцов вооружения в эксплуатации ВСУ.

Источник фото: mil.gov.ua

С начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 900 образцов вооружения и военной техники, в том числе более 600 - отечественного производства. Об этом сообщили в ведомстве.

В течение девяти месяцев 2024 года оборонное ведомство значительно активизировало свою работу, ведь за весь 2023 год было кодифицировано лишь 405 образцов ВВТ, из которых 244 - отечественного производства. Гаврилюк отметил, что среди новинок, которые получили эксплуатационные характеристики, больше всего представлены автотранспорт, беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы, средства связи и инженерные платформы.

«В 2024 году отечественные оружейники не только увеличили объемы производства ВВТ по широкой номенклатуре, но и создают немало новых образцов. Речь идет о производстве высокотехнологичного оружия, роль которого заметно возрастает на поле боя. Сейчас мы работаем над рядом важных проектов, реализация которых увеличит нашу огневую мощь. Детализировать не могу, сегодня этот вопрос требует тишины», - сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, добавив, что детали об этих проектах пока не могут быть раскрыты.

Отмечается, что почти половина из более 600 отечественных образцов, допущенных к эксплуатации в этом году, была утверждена в третьем квартале.

«Чтобы увеличить способности Сил обороны в небе и на земле, значительно расшить номенклатуру производства эффективных инструментов войны, нам важно наращивать военно-техническое сотрудничество с партнерами. Чем больше мы привлечем финансовых и технологических инвестиций, тем меньше шансов будет у Кремля реализовать свои агрессивные планы», - подчеркнул Иван Гаврилюк.

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