Міноборони кодифікувало понад 900 зразків озброєння у 2024 році

Понад 600 нових вітчизняних зразків озброєння в експлуатації ЗСУ.

Джерело фото: mil.gov.ua

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації більше 900 зразків озброєння та військової техніки, зокрема понад 600 – вітчизняного виробництва. Про це повідомили у відомстві.

Протягом дев'яти місяців 2024 року оборонне відомство значно активізувало свою роботу, адже за весь 2023 рік було кодифіковано лише 405 зразків ОВТ, з яких 244 – вітчизняного виробництва. Гаврилюк зазначив, що серед новинок, які отримали експлуатаційні характеристики, найбільше представлені автотранспорт, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси, системи радіоелектронної боротьби, засоби зв’язку та інженерні платформи.

«У 2024 році вітчизняні зброярі не лише збільшили обсяги виробництва ОВТ за широкою номенклатурою, а й створюють чимало нових зразків. Йдеться про виробництво високотехнологічної зброї, роль якої помітно зростає на полі бою. Наразі ми працюємо над низкою важливих проєктів, реалізація яких збільшить нашу вогневу потужність. Деталізувати не можу, сьогодні це питання потребує тиші», – повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, додавши, що деталі про ці проекти поки що не можуть бути розкриті.

Зазначається, що майже половина з понад 600 вітчизняних зразків, допущених до експлуатації цього року, була затверджена в третьому кварталі.

«Щоб збільшити спроможності Сил оборони у небі та на землі, значно розшити номенклатуру виробництва ефективних інструментів війни, нам важливо нарощувати військово-технічну співпрацю з партнерами. Чим більше ми залучимо фінансових та технологічних інвестицій, тим менше шансів буде у Кремля реалізувати свої агресивні плани», - наголосив Іван Гаврилюк.

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