Киянин хотів горами потрапити до Словаччини, але заблукав і сам зателефонував прикордонникам

25-річного чоловіка знайшли змерзлого, голодного та дезорієнтованого після того, як він пробув у лісі понад пів доби.

Фото: ДПСУ

У Карпатах прикордонники виявили порушника, який намагався нелегально перетнути кордон зі Словаччиною, але заблукав і змушений був звернутися по допомогу. Чоловік провів у горах цілу ніч у холоді та під дощем. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

25-річний киянин хотів незаконно потрапити до Словаччини. Він сконтактувався через соцмережі з "координатором", який за 2000 доларів США мав допомогти у перетині. Чоловік переказав необхідну суму коштів на рахунок невідомого і далі діяв за його вказівками.

Перетин кордону планувався у районі прикордонного села Дубриничі Закарпатської області. Киянин дістався туди над вечір і пішов через ліс у вказаному йому напрямку. Згодом він втратив орієнтування і заблукав. Чоловік провів у горах цілу ніч у холоді і під дощем. Коли він зрозумів, що йому не вдасться ані дістатися Словаччини, ані вибратися з лісу, вирішив просити прикордонників про допомогу. Він зателефонував на «Гарячу лінію» Держприкордонслужби і повідомив свої координати.

Чоловіка знайшли у лісі знесиленого та переохолодженого.

"Життю затриманого уже нічого не загрожує. Втім, йому доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України", – розповіли прикордонники.

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