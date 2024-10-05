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Киевлянин хотел попасть через горы в Словакию, но заблудился и сам позвонил пограничникам

23:58, 5 октября 2024
25-летний мужчина был найден замерзшим, голодным и дезориентированным после того, как он пробыл в лесу более полусуток.
Киевлянин хотел попасть через горы в Словакию, но заблудился и сам позвонил пограничникам
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В Карпатах пограничники обнаружили нарушителя, который пытался нелегально пересечь границу со Словакией, но заблудился и вынужден был обратиться за помощью. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

25-летний киевлянин хотел незаконно попасть в Словакию. Он сконтактировался по соцсети с "координатором", который за 2000 долларов США должен был помочь в пересечении. Мужчина перевел необходимую сумму средств на счет неизвестного и дальше действовал по его указаниям.

Пересечение границы планировалось в районе пограничного села Дубриничи Закарпатской области. Киевлянин добрался туда вечером и пошел через лес в указанном ему направлении. Впоследствии он потерял ориентировку и заблудился. Он провел в горах всю ночь в холоде и под дождем. Когда понял, что ему не удастся ни добраться до Словакии, ни выбраться из леса, решил просить пограничников о помощи. Он позвонил по телефону на «Горячую линию» Госпогранслужбы и сообщил свои координаты.

Мужчину нашли в лесу обессиленного и переохлажденного.

"Жизни задержанного уже ничего не угрожает. Впрочем, ему придется ответить перед судом за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины", – рассказали пограничники.

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