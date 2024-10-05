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Запад обсуждает сценарий вступления Украины в НАТО по модели Западной Германии

16:48, 5 октября 2024
Контроль Украины над всеми территориями не является условием для вступления в НАТО, – президент Чехии Петр Павел.
Запад обсуждает сценарий вступления Украины в НАТО по модели Западной Германии
Источник фото: ukr.radio
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На Западе активно обсуждают сценарии завершения войны в Украине, среди которых выделяется идея принятия Украины в НАТО по модели Западной Германии. Это решение могло бы предоставить Украине необходимые гарантии безопасности и сдержать агрессию россии, пишет Financial Times.

В статье издания подчеркивается, что как на Западе, так и в Киеве растет убеждение, что серьезные гарантии безопасности со стороны партнеров могут служить основой для договоренностей о прекращении текущей активной фазы войны. В то же время, россия, по прогнозам, сохранила бы фактический контроль над оккупированными территориями, которые продолжали бы считаться законными частями Украины.

Анонимный западный дипломат считает, что временная уступка территорий может быть единственным возможным вариантом для вступления Украины в НАТО. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в недавнем интервью также отметил, что частичная оккупация не мешает союзникам согласиться на полноценное членство Украины, ссылаясь на примеры Японии и Западной Германии.

«Когда есть политическая воля, всегда есть способы найти решение. Но нужна какая-то линия, которая определит, когда задействуется ст. 5 Североатлантического договора, и Украина должна контролировать всю территорию до той линии», - отметил Столтенберг.

Специалисты, обсуждающие «сценарий Западной Германии» для Украины, включают известных аналитиков и политиков, которые уже более полутора лет высказывают эту идею. Чешский президент Петр Павел отметил, что восстановление контроля Украины над всеми территориями не является обязательным условием для вступления в НАТО.

Среди других возможных условий для членства Украины могут быть запреты на постоянное размещение союзнических войск и ядерного оружия, а также декларирование ненападения за пределами демаркационной линии. Американский историк Мэри Саротт подчеркнула, что «частичное» вступление Украины в НАТО по модели Западной Германии может быть достижимым вариантом, обеспечивая Украине необходимую защиту и возможности для развития.

Однако некоторые аналитики предупреждают, что такой подход может быть опасным, ведь ситуация на фронте остается нестабильной, а обе стороны, Украина и россия, продолжают стремиться изменить статус-кво. Это создает риск, что члены НАТО могут быть не готовы предоставить Украине гарантии в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

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НАТО

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