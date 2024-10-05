Захід обговорює сценарій вступу України в НАТО за моделлю Західної Німеччини

Контроль України над усіма територіями не є умовою для вступу в НАТО, – президент Чехії Петр Павел.

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На Заході активно обговорюють сценарії завершення війни в Україні, серед яких виділяється ідея прийняття України в НАТО за моделлю Західної Німеччини. Це рішення могло б надати Україні необхідні гарантії безпеки та стримати агресію росії, пише Financial Times.

В статті видання підкреслюється, що як на Заході, так і в Києві зростає переконання, що серйозні безпекові гарантії з боку партнерів можуть слугувати основою для домовленостей про припинення поточної активної фази війни. Водночас, росія, за прогнозами, зберегла б фактичний контроль над окупованими територіями, які продовжували б вважатися законними частинами України.

Анонімний західний дипломат вважає, що тимчасова поступка територій може бути єдиним можливим варіантом для вступу України в НАТО. Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг у нещодавньому інтерв’ю також зазначив, що часткова окупація не заважає союзникам погодитися на повноцінне членство України, посилаючись на приклади Японії та Західної Німеччини.

«Коли є політична воля, завжди є способи знайти рішення. Але потрібна якась лінія, що визначить, коли задіюється ст. 5 Північноатлантичного договору, і Україна має контролювати усю територію до тієї лінії», – зазначив Столтенберг.

Фахівці, що обговорюють «сценарій Західної Німеччини» для України, включають відомих аналітиків і політиків, які вже понад півтора року висловлюють цю ідею. Чеський президент Петр Павел зауважив, що відновлення контролю України над усіма територіями не є обов’язковою умовою для вступу в НАТО.

Серед інших можливих умов для членства України можуть бути заборони на постійне розміщення союзницьких військ і ядерної зброї, а також декларування ненападу за межами демаркаційної лінії. Американська історикиня Мері Саротт підкреслила, що «частковий» вступ України в НАТО за моделлю Західної Німеччини може бути досяжним варіантом, забезпечуючи Україні необхідний захист і можливості для розвитку.

Однак деякі аналітики попереджають, що такий підхід може бути небезпечним, адже ситуація на фронті залишається нестабільною, а обидві сторони, Україна та росія, продовжують прагнути змінити статус-кво. Це створює ризик, що члени НАТО можуть бути не готові надати Україні гарантії відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору.

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