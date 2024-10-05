Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Захід обговорює сценарій вступу України в НАТО за моделлю Західної Німеччини

16:48, 5 жовтня 2024
Контроль України над усіма територіями не є умовою для вступу в НАТО, – президент Чехії Петр Павел.
Захід обговорює сценарій вступу України в НАТО за моделлю Західної Німеччини
Джерело фото: ukr.radio
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Заході активно обговорюють сценарії завершення війни в Україні, серед яких виділяється ідея прийняття України в НАТО за моделлю Західної Німеччини. Це рішення могло б надати Україні необхідні гарантії безпеки та стримати агресію росії, пише Financial Times.

В статті видання підкреслюється, що як на Заході, так і в Києві зростає переконання, що серйозні безпекові гарантії з боку партнерів можуть слугувати основою для домовленостей про припинення поточної активної фази війни. Водночас, росія, за прогнозами, зберегла б фактичний контроль над окупованими територіями, які продовжували б вважатися законними частинами України.

Анонімний західний дипломат вважає, що тимчасова поступка територій може бути єдиним можливим варіантом для вступу України в НАТО. Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг у нещодавньому інтерв’ю також зазначив, що часткова окупація не заважає союзникам погодитися на повноцінне членство України, посилаючись на приклади Японії та Західної Німеччини.

«Коли є політична воля, завжди є способи знайти рішення. Але потрібна якась лінія, що визначить, коли задіюється ст. 5 Північноатлантичного договору, і Україна має контролювати усю територію до тієї лінії», – зазначив Столтенберг.

Фахівці, що обговорюють «сценарій Західної Німеччини» для України, включають відомих аналітиків і політиків, які вже понад півтора року висловлюють цю ідею. Чеський президент Петр Павел зауважив, що відновлення контролю України над усіма територіями не є обов’язковою умовою для вступу в НАТО.

Серед інших можливих умов для членства України можуть бути заборони на постійне розміщення союзницьких військ і ядерної зброї, а також декларування ненападу за межами демаркаційної лінії. Американська історикиня Мері Саротт підкреслила, що «частковий» вступ України в НАТО за моделлю Західної Німеччини може бути досяжним варіантом, забезпечуючи Україні необхідний захист і можливості для розвитку.

Однак деякі аналітики попереджають, що такий підхід може бути небезпечним, адже ситуація на фронті залишається нестабільною, а обидві сторони, Україна та росія, продовжують прагнути змінити статус-кво. Це створює ризик, що члени НАТО можуть бути не готові надати Україні гарантії відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

Додаткова потреба бюджетних коштів на судову владу у 2025 році становить 15 млрд грн – рішення комітету

Парламентський комітет з питань правової політики пропонує врахувати додаткові видатки на судову владу в розмірі 14,99 млрд грн.

Нардепка Наталія Піпа зареєструвала у парламенті законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перервах у школі

На усій території школи учні, їх батьки та вчителі будуть зобов’язані спілкуватися українською мовою – Наталія Піпа зареєструвала законопроект.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Громадській раді міжнародних експертів продовжать повноваження до квітня 2026 року – Комітет

Комітет з питань правової політики рекомендував збільшити строк повноважень ГРМЕ, яке бере участь у відборі суддів ВАКС, орієнтовно до квітня 2026 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    суддя Господарського суду міста Києва