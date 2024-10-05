Практика судів
  1. В Україні

Хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого

23:29, 5 жовтня 2024
​​Якщо потерпілий помер, право на отримання регулярних страхових виплат мають непрацездатні особи, які були на його утриманні, а також дитина, яка народилася протягом не більш як 10-місячного строку після його смерті.
Хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті. Такими непрацездатними особами є:

  1. діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання, – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;
  2. особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо вони не працюють;
  3. особи з інвалідністю – члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;
  4. неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;
  5. непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право. Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як Мінагрополітики створило «монополію» у сфері сертифікації сільгосптехніки під приводом затягування з розробкою підзаконних актів

Міністерство агрополітики допустило лише одне приватне підприємство – ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ», яке може проводити сертифікацію сільгосптехніки, а всім іншим відмовляє, посилаючись на відсутність порядку допуску, який ніяк не може подати на розгляд Уряду.

Під час вручення повісток ТЦК повинні будуть вести безперервний запис на бодікамеру – затверджено інструкцію

Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів з оповіщення і перевірки військово-облікових документів – що передбачає нова інструкція Міноборони.

Міністр фінансів Сергій Марченко: «Мільйон чоловіків заброньовано. Якби це був дійсно прозорий спосіб, було б краще»

Економічне бронювання і так вже існує, але прозорі критерії досі не визначені.

Нездоровий спосіб життя, збільшення кількості ДТП, низька народжуваність – які причини скорочення населення визначили в Кабміні

Якщо на кінець 2001 року чисельність населення України становила 48,5 млн осіб, то у липні 2024 року вона складає на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, — 31,1 млн.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду