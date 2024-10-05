На Миколаївщині прокуратура через суд вимагає повернути 2 га землі заказника «Катеринівське водосховище»

Прокуратура вимагає усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою водного фонду.

Спеціалізованою екологічною прокуратурою Миколаївської обласної прокуратури пред’явлено позов до суду в інтересах держави про усунення перешкод у здійсненні права користування і розпорядження Степівською сільською радою спірною земельною ділянкою площею понад 2 га. Про це повідомляє обласна прокуратура.



Прокуратура вимагає визнати незаконним та скасувати наказ Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, припинити право власності, державну реєстрацію земельної ділянки, як на землю сільськогосподарського призначення, та повернути розпоряднику.

Йдеться про ділянку, яка відноситься до земель водного фонду та входить в межі гідрологічного заказника місцевого значення «Катеринівське водосховище».

Веселинівськім районним судом Миколаївської області відкрито провадження у справі, її розгляд триває.

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