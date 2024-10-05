В Николаевской области прокуратура через суд требует вернуть 2 га земли заказника «Екатериновское водохранилище»

Прокуратура требует устранить препятствия в использовании земельного участка водного фонда.

Специализированной экологической прокуратурой Николаевской областной прокуратуры предъявлен иск в суд в интересах государства об устранении препятствий в осуществлении права пользования и распоряжения Степовским сельским советом спорным земельным участком площадью более 2 га. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратура требует признать незаконным и отменить приказ Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области, прекратить право собственности, государственную регистрацию земельного участка как на землю сельскохозяйственного назначения и вернуть распорядителю.

Речь идет о участке, который относится к землям водного фонда и входит в пределы гидрологического заказника местного значения «Екатериновское водохранилище».

Веселиновским районным судом Николаевской области открыто производство по делу, его рассмотрение продолжается.

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