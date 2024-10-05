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Киев накрыл густой туман – патрульные дали советы водителям

16:30, 5 октября 2024
Патрульные советуют избегать маневров и скоростной езды на дорогах.
Киев накрыл густой туман – патрульные дали советы водителям
Фото из открытых источников
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В воскресенье, 5 октября, Киев затянул густой туман, что существенно ухудшило видимость на дорогах. В связи с этим правоохранители обратились к водителям с важными рекомендациями для обеспечения безопасности на автодорогах, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Полиция призвала водителей придерживаться нескольких основных правил:

  • Избегать рискованных маневров и скоростной езды.
  • Снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и местам, где расположены детские учреждения.
  • Увеличить дистанцию между автомобилями.
  • Включить противотуманные фары вместе с ближним светом, если таковые имеются.
  • При остановке обязательно активировать аварийную световую сигнализацию.
  • Использовать средства пассивной безопасности для всех пассажиров, как взрослых, так и детей.

Также пешеходам напомнили о необходимости быть особенно осторожными и переходить дорогу только в определенных для этого местах.

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