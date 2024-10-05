Киев накрыл густой туман – патрульные дали советы водителям

В воскресенье, 5 октября, Киев затянул густой туман, что существенно ухудшило видимость на дорогах. В связи с этим правоохранители обратились к водителям с важными рекомендациями для обеспечения безопасности на автодорогах, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
Полиция призвала водителей придерживаться нескольких основных правил:
Также пешеходам напомнили о необходимости быть особенно осторожными и переходить дорогу только в определенных для этого местах.
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