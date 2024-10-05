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Київ накрив густий туман – патрульні дали поради водіям

16:30, 5 жовтня 2024
Патрульні радять уникати маневрів та швидкісної їзди на дорогах.
Київ накрив густий туман – патрульні дали поради водіям
Фото з відкритих джерел
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У неділю, 5 жовтня, Київ затягнув густий туман, що суттєво погіршило видимість на дорогах. У зв'язку з цим правоохоронці звернулись до водіїв з важливими рекомендаціями для забезпечення безпеки на автошляхах, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Поліція закликала водіїв дотримуватися кількох основних правил:

  • Уникати ризикованих маневрів та швидкісної їзди.
  • Знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів і місць, де розташовані дитячі установи.
  • Збільшити дистанцію між автомобілями.
  • Ввімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом, якщо такі є.
  • При зупинці обов’язково активувати аварійну світлову сигналізацію.
  • Використовувати засоби пасивної безпеки для всіх пасажирів, як дорослих, так і дітей.

Також пішоходам нагадали про необхідність бути особливо обережними і переходити дорогу лише у визначених для цього місцях.

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