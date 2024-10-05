Київ накрив густий туман – патрульні дали поради водіям

У неділю, 5 жовтня, Київ затягнув густий туман, що суттєво погіршило видимість на дорогах. У зв'язку з цим правоохоронці звернулись до водіїв з важливими рекомендаціями для забезпечення безпеки на автошляхах, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.
Поліція закликала водіїв дотримуватися кількох основних правил:
Також пішоходам нагадали про необхідність бути особливо обережними і переходити дорогу лише у визначених для цього місцях.
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