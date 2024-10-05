Київ накрив густий туман – патрульні дали поради водіям

Патрульні радять уникати маневрів та швидкісної їзди на дорогах.

Фото з відкритих джерел

У неділю, 5 жовтня, Київ затягнув густий туман, що суттєво погіршило видимість на дорогах. У зв'язку з цим правоохоронці звернулись до водіїв з важливими рекомендаціями для забезпечення безпеки на автошляхах, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Поліція закликала водіїв дотримуватися кількох основних правил:

Уникати ризикованих маневрів та швидкісної їзди.

Знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів і місць, де розташовані дитячі установи.

Збільшити дистанцію між автомобілями.

Ввімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом, якщо такі є.

При зупинці обов’язково активувати аварійну світлову сигналізацію.

Використовувати засоби пасивної безпеки для всіх пасажирів, як дорослих, так і дітей.

Також пішоходам нагадали про необхідність бути особливо обережними і переходити дорогу лише у визначених для цього місцях.

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