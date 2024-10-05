Если потерпевший умер, право на получение регулярных страховых выплат имеют нетрудоспособные лица, которые были на его содержании, а также ребенок, который родился в течение не более 10-месячного срока после его смерти.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

В случае смерти потерпевшего право на получение ежемесячных страховых выплат имеют нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего или имеющие на день его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся в течение не более десятимесячного срока после его смерти. Такими нетрудоспособными лицами являются:

дети, не достигшие 16 лет; дети с 16 до 18 лет, не работающие или старше этого возраста, но из-за пороков физического или умственного развития сами не способны зарабатывать; дети, которые являются учениками, студентами (курсантами, слушателями, стажерами) дневной формы обучения – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет;

лица, достигшие пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если они не работают;

лица с инвалидностью – члены семьи потерпевшего на время инвалидности;

несовершеннолетние дети, на содержание которых умерший выплачивал или обязан был выплачивать алименты;

нетрудоспособные лица, не находившиеся на содержании умершего, но имеющие на это право. Право на получение страховых выплат в случае смерти потерпевшего имеют также жена (муж) или один из родителей умершего или другой член семьи, если он не работает и ухаживает за детьми, братьями, сестрами или внуками потерпевшего, не достигшими восьмилетнего возраста.

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