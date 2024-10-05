Священнослужитель УПЦ з Буковини звинуватив військових у протиправних діях, – ТЦК пояснив ситуацію

У Чернівецькому ТЦК та СП спростували заяви священика, заявивши, що він маніпулює фактами, вводячи людей в оману.

Джерело фото: АТН

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому священнослужитель УПЦ з Буковини стверджує про протиправні дії військовослужбовців. У Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували цей інцидент.

Згідно з інформацією ТЦК, на відео видно, що священнослужитель звинувачує військових у неправомірних діях, перешкоджаючи руху транспорту і провокуючи конфлікти. Однак, в центрі заявили, що відео має маніпулятивний характер і не відображає реальної ситуації.

Як зазначили в ТЦК, громадянин, про якого йдеться, є військовозобов’язаним, який під час перевірки не надав уповноваженим особам військово-облікові документи, у тому числі підтвердження права на відстрочку. Після уточнення даних в обласному об’єднаному центрі мобілізації, чоловік не висловлював скарг на дії військових і адекватно реагував на ситуацію. Після надання відповідних документів, йому була надана можливість оформлення відстрочки.

Водночас, священнослужитель зібрав групу людей, що заважало виконанню заходів мобілізації. У ТЦК зазначили, що намагаючись привернути увагу до ситуації, священик записав відео. При цьому, вони запевнили, що протиправних дій з боку представників ТЦК та СП не було.

«Закликаємо громадян та представників медіа, критично ставитися до подібного контенту, перевіряти достовірність інформації та довіряти офіційним джерелам. Наголошуємо, розповсюдження неправдивої інформації, поширення ворожих наративів в умовах воєнного стану розціненюється як підтримка ворога», – йдеться у повідомленні.

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