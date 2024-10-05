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«Я повертаюсь», – Джо Байден пожартував про повернення у президентські перегони

17:24, 5 жовтня 2024
Так Джо Байден відповів на запитання журналістів щодо перегляду рішення про вихід із президентських перегонів.
«Я повертаюсь», – Джо Байден пожартував про повернення у президентські перегони
Джерело фото: Washington Post
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Президент США Джо Байден зробив жарт про своє можливе повернення у президентські перегони, під час пресконференції в Білому домі. Про це повідомляє Washington Post.

Напередодні Байден здивував журналістів, з’явившись на прес-пул для відповіді на запитання. Захід тривав близько 15 хвилин.

На завершення свого виступу Байден дозволив собі легкий жарт. Коли один із репортерів запитав його, чи не планує він переглянути своє рішення про вихід із президентських перегонів, президент усміхнувся і відповів: «Я повертаюсь».

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