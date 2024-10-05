«Я повертаюсь», – Джо Байден пожартував про повернення у президентські перегони

Так Джо Байден відповів на запитання журналістів щодо перегляду рішення про вихід із президентських перегонів.

Джерело фото: Washington Post

Президент США Джо Байден зробив жарт про своє можливе повернення у президентські перегони, під час пресконференції в Білому домі. Про це повідомляє Washington Post.

Напередодні Байден здивував журналістів, з’явившись на прес-пул для відповіді на запитання. Захід тривав близько 15 хвилин.

На завершення свого виступу Байден дозволив собі легкий жарт. Коли один із репортерів запитав його, чи не планує він переглянути своє рішення про вихід із президентських перегонів, президент усміхнувся і відповів: «Я повертаюсь».

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