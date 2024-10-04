Близько 100 військових 123-ї бригади протестують через нестачу зброї для бойових завдань на Донеччині

Військові у Вознесенську відмовились йти в бій через нестачу озброєння.

Джерело фото: suspilne.media

У Вознесенську, що в Миколаївській області, близько сотні військовослужбовців 187 батальйону 123-ї бригади територіальної оборони (ТрО) провели мітинг, протестуючи проти недостатньої підготовки та нестачі озброєння для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Про це Суспільному повідомив командир взводу Сергій, розповівши про відмову бійців виконувати бойову задачу через нестачу зброї.

«Я неодноразово звертався, навіть на свою ділянку, за яку відповідав я. Просив надати ПКМи, кулемети. (Мені відповіли, що – ред.) у нас немає, ми не можемо надати. А далі Донбас, а з чим?», — заявив Сергій.

Однак, за словами начальника управління психологічної підтримки персоналу командування сил ТрО Олександра Пухальського, підрозділ повністю укомплектований зброєю та технікою. Він також підкреслив, що самовільне залишення військової частини має дисциплінарні наслідки протягом перших трьох днів, але з четвертого дня такі дії вже підпадають під кримінальну відповідальність.

«Відповідно до рапортів командирів підрозділів ці військовослужбовці, певний час, кожен у свій день, здійснював самовільне залишення військової частини. Однак кримінальним кодексом передбачено, що три дні у військового є, умовно це дисциплінарна відповідальність. На четвертий день, в діях військовослужбовця, фактично, вбачаються ознаки кримінального правопорушення», — зазначив Пухальський.

Представник Військової служби правопорядку відмовився від коментарів щодо ситуації. Суспільне надіслало запити до відповідних служб та командування 123-ї бригади ТрО для додаткової інформації.

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