З жовтня учні початкових класів безкоштовно харчуватимуться в школах

Уряд виділив 2 мільярди гривень на безоплатне харчування учнів 1-4 класів.

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З жовтня 2024 року учні 1-4 класів загальноосвітніх шкіл України отримають безоплатне гаряче харчування, як повідомили в уряді. На реалізацію цього нововведення з державного бюджету виділили 2 мільярди гривень, які передадуть місцевим громадам у вигляді субвенції. Раніше безкоштовне харчування надавали лише дітям з пільгових категорій. Про повідомили в уряді.

Кошти можуть бути використані для закупівлі продуктів або оплати послуг кейтерингу. Важливо, що вартість харчування для учнів початкових класів не повинна перевищувати вартість для старшокласників.

Основні аспекти нововведення:

Учні 1-4 класів отримають безкоштовне гаряче харчування.

Програма діє в рамках очного або змішаного навчання.

Вартість харчування контролюватиметься, аби не перевищувати рівень для учнів 5-11 класів.

Усі процеси організації харчування повинні відповідати законодавчим вимогам щодо якості та безпечності продуктів.

Ця субвенція є частиною масштабної реформи шкільного харчування в Україні.

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