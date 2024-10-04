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З жовтня учні початкових класів безкоштовно харчуватимуться в школах

21:36, 4 жовтня 2024
Уряд виділив 2 мільярди гривень на безоплатне харчування учнів 1-4 класів.
З жовтня учні початкових класів безкоштовно харчуватимуться в школах
Фото ілюстративне
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З жовтня 2024 року учні 1-4 класів загальноосвітніх шкіл України отримають безоплатне гаряче харчування, як повідомили в уряді. На реалізацію цього нововведення з державного бюджету виділили 2 мільярди гривень, які передадуть місцевим громадам у вигляді субвенції. Раніше безкоштовне харчування надавали лише дітям з пільгових категорій. Про повідомили в уряді.

Кошти можуть бути використані для закупівлі продуктів або оплати послуг кейтерингу. Важливо, що вартість харчування для учнів початкових класів не повинна перевищувати вартість для старшокласників.

Основні аспекти нововведення:

  • Учні 1-4 класів отримають безкоштовне гаряче харчування.
  • Програма діє в рамках очного або змішаного навчання.
  • Вартість харчування контролюватиметься, аби не перевищувати рівень для учнів 5-11 класів.
  • Усі процеси організації харчування повинні відповідати законодавчим вимогам щодо якості та безпечності продуктів.

Ця субвенція є частиною масштабної реформи шкільного харчування в Україні.

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