С октября ученики начальных классов будут бесплатно питаться в школах

Правительство выделило 2 миллиарда гривен на бесплатное питание учеников 1-4 классов.

Фото иллюстративное

С октября 2024 года ученики 1-4 классов общеобразовательных школ Украины получат бесплатное горячее питание, как сообщили в правительстве. На реализацию этого нововведения из государственного бюджета выделили 2 миллиарда гривен, которые передадут местным общинам в виде субвенции. Ранее бесплатное питание предоставляли только детям из льготных категорий. Об этом сообщили в правительстве.

Средства могут быть использованы для закупки продуктов или оплаты услуг кейтеринга. Важно, что стоимость питания для учеников начальных классов не должна превышать стоимость для старшеклассников.

Основные аспекты нововведения:

Ученики 1-4 классов получат бесплатное горячее питание.

Программа действует в рамках очного или смешанного обучения.

Стоимость питания будет контролироваться, чтобы не превышать уровень для учащихся 5-11 классов.

Все процессы организации питания должны соответствовать законодательным требованиям по качеству и безопасности продуктов.

Эта субвенция является частью масштабной реформы школьного питания в Украине.

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