С октября ученики начальных классов будут бесплатно питаться в школах

С октября 2024 года ученики 1-4 классов общеобразовательных школ Украины получат бесплатное горячее питание, как сообщили в правительстве. На реализацию этого нововведения из государственного бюджета выделили 2 миллиарда гривен, которые передадут местным общинам в виде субвенции. Ранее бесплатное питание предоставляли только детям из льготных категорий. Об этом сообщили в правительстве.
Средства могут быть использованы для закупки продуктов или оплаты услуг кейтеринга. Важно, что стоимость питания для учеников начальных классов не должна превышать стоимость для старшеклассников.
Основные аспекты нововведения:
Эта субвенция является частью масштабной реформы школьного питания в Украине.
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