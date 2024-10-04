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Владимир Зеленский посетил Сумскую область и встретился с воинами, которые защищают границу

18:54, 4 октября 2024
Президент Украины поблагодарил военных 82-й бригады за защиту границ на Сумщине.
Владимир Зеленский посетил Сумскую область и встретился с воинами, которые защищают границу
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Сумскую область, об этом сообщил сам глава государства.

«Начал поездку в Сумскую область со встречи с нашими воинами - ребятами, которые сражаются на Курщине, защищая наши приграничные регионы и все государство. 82-я бригада. Заслушал доклад командира, отметил наших бойцов», - написал Зеленский.

Президент поблагодарил военных за их службу и защиту Украины, особо отметив их вклад в Курскую операцию. По его словам, эта операция «сильно помогла мотивировать» международных партнеров на поддержку Украины оружием.

«Спасибо всем командирам, сержантам, всем солдатам за Курскую операцию, которая сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки оружием», - добавил Президент.

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