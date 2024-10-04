Володимир Зеленський відвідав Сумщину та зустрівся з воїнами, які захищають кордон

Президент України подякував військовим 82-ї бригади за захист кордонів на Сумщині.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Сумської області, про це повідомив сам глава держави.

«Розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони й всю державу. 82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців», – написав Зеленський.

Президент подякував військовим за їхню службу та захист України, особливо відзначивши їхній внесок у Курську операцію. За його словами, ця операція «сильно допомогла мотивувати» міжнародних партнерів на підтримку України зброєю.

«Дякую всім командирам, сержантам, всім солдатам за Курську операцію, яка сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю», - додав Президент.

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