У Миколаєві чоловік викрав майно з охоронюваної ним парковки та заклав до ломбарду

Чоловік викрав з охоронюваної ним парковки ОСББ два велосипеди, заклав їх до ломбарду та отримав тюремний строк.

У Центральному районному суді м. Миколаєва судили 37-річного чергового ОСББ, який викрав та заклав до ломбарду майно на охоронюваній ним території. Про це повідомляє пресслужба суду.

Останній неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення, зокрема, майнових злочинів, востаннє у серпні минулого року.

Судом встановлено, що чоловік, перебуваючи на підземній парковці будинку, в ОСББ якого він працював черговим, побачив на одному з паркувальних місць два велосипеда марки «Fuji» та «Giant» і в нього виник умисел на заволодіння ними.

Після цього, він з проміжком у кілька днів викрав велосипеди та заклав їх до ломбарду.

У судовому засіданні, обвинувачений визнав свою провину у повному обсязі, зазначив, що не мав можливості повернути викрадене майно, оскільки не міг знайти людей, кому продали велосипеди.

За результатами розгляду, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України та за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання покарань за даним вироком та за попереднім призначив чоловіку остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5,5 років.

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