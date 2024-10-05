В Николаеве мужчина похитил имущество с охраняемой им парковки и заложил в ломбард

Мужчина похитил с охраняемой им парковки ОСМД два велосипеда, заложил их в ломбард и получил тюремный срок.

В Центральном районном суде г. Николаева судили 37-летнего дежурного ОСМД, похитившего и заложившего в ломбард имущество на охраняемой им территории. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение, в частности, имущественных преступлений, в последний раз в августе прошлого года.

Судом установлено, что мужчина, находясь на подземной парковке дома, в ОСМД которого он работал дежурным, увидел на одном из парковочных мест два велосипеда марки Fuji и Giant и у него возник умысел на завладение ими.

После этого он с промежутком в несколько дней похитил велосипеды и заложил их в ломбард.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме, отметил, что не имел возможности вернуть похищенное имущество, поскольку не мог найти людей, кому продали велосипеды.

По результатам рассмотрения суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.185 УК Украины и по совокупности уголовных правонарушений, путем частичного составления наказаний по данному приговору и по предыдущему назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5, 5 лет.

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