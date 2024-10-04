«Спецтехноэкспорт» передали под управление Минобороны

Компанию «Спецтехноэкспорт» передали Минобороны из-за финансовых нарушений.

Источник фото: mil.in.ua

Кабинет Министров принял решение передать компанию «Спецтехноэкспорт» под управление Министерства обороны, которая ранее находилась под эгидой Главного управления разведки. Причиной стали проблемы с дебиторской задолженностью и другие финансово-хозяйственные нарушения.

Как сообщили в Минобороны, ведомство инициировало проведение аудита деятельности компании, однако проверки столкнулись с существенными препятствиями. В частности, аудиторам ограничили доступ к документам и системам учета, что усложнило работу. Среди основных проблем - непредоставление доступа к оригиналам документов, задержки с предоставлением информации и неполные ответы на запросы.

«Это первая попытка проверки деятельности «Спецтехноэкспорта» со стороны Минобороны за последние два года, с момента перехода предприятия в 2022 году от «Укроборонпрома» в сферу управления Минобороны. Сейчас аудит продолжается, и окончательную оценку деятельности компании можно будет предоставить после его завершения», - отметили в министерстве.

В рамках будущих реформ Минобороны планирует ликвидировать компании-специализированные импортеры, перенеся их функции в «Агентство оборонных закупок», чтобы избежать дублирования функций и повысить эффективность оборонных процессов.

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