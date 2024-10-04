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Стоимость процесса оптимизации судов только на Закарпатье выросла в десять раз – Комитет Верховной Рады

18:19, 4 октября 2024
Реальная стоимость укрупнения судов может быть еще больше.
Стоимость процесса оптимизации судов только на Закарпатье выросла в десять раз – Комитет Верховной Рады
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В Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики сообщили, что реальная стоимость процесса, известного как «оптимизация» или «укрупнение» местных общих судов оказалась значительно дороже, чем показывали предварительные расчеты.

Стоимость реализации проекта по укрупнению судов в Закарпатской области после дополнительного расчета увеличилась в десять раз. 

В настоящее время в Закарпатской области осуществляют правосудие 13 общих местных судов. После завершения процедуры оптимизации в области должно остаться 5 окружных судов. 

Как отметил член Комитета по правовой политике, народный депутат Павел Павлиш («Слуга народа»), предварительные расчеты демонстрировали, что техническая реализация процесса оптимизации судов в Закарпатье составляет 3 млн. гривен. 

Однако после дополнительных исследований, проведенных Государственной судебной администрацией, оказалось, что стоимость процедуры укрупнения судов составляет не менее 30 млн. гривен. 

«Укрупнение местных судов в окружные суды, не является ни дешевым процессом, ни бесплатным процессом. Мое мнение, что стоимость оптимизации судов в Закарпатье, когда начнется реализация проекта, еще больше увеличится», - сообщил Павел Павлиш

Напомним, что обсуждение и разработка новой «карты судов» Украины продолжается, по меньшей мере, с 2020 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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