Вартість процесу оптимізації судів тільки на Закарпатті зросла в десять разів – Комітет Верховної Ради

Реальна вартість укрупнення судів може бути ще більшою.

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У Комітеті Верховної Ради з питань правової політики повідомили, що реальна вартість процесу відомого як «оптимізація» або «укрупнення» місцевих загальних судів, виявилася значно дорожчою, ніж показували попередні розрахунки.

Так, вартість реалізації проекту з укрупнення судів у Закарпатській області після додаткового розрахунку збільшилася у десять разів.

Наразі у Закарпатській області здійснюють правосуддя 13 загальних місцевих судів. Після завершення процедури оптимізації в області має залишитися 5 окружних судів.

Як зазначив член Комітету з питань правової політики, народний депутат Павло Павліш («Слуга народу»), попередні розрахунки показували, що технічна реалізація процесу оптимізації судів на Закарпатті складає 3 млн. гривень.

Однак після додаткових досліджень, проведених Державною судовою адміністрацією, виявилося, що вартість процедури укрупнення судів складає щонайменше 30 млн. гривень.

«Укрупнення місцевих судів в окружні суди не є ні дешевим процесом, ні безкоштовним процесом. Моя думка, що вартість оптимізації судів на Закарпатті, коли почнеться реалізація проекту, ще збільшиться», - повідомив Павло Павліш.

Нагадаємо, що обговорення та розробка нової «мапи судів» України триває щонайменше з 2020 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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